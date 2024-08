Nel mirino la rete terroristica responsabile del fallito attentato di Tel Aviv

Dieci persone sarebbero morte in seguito agli scontri scoppiati dopo un raid dell’esercito israeliano in alcuni campi profughi della Cisgiordania settentrionale. Lo riporta il Times of Israel citando fonti palestinesi. Il ministero della Salute palestinese afferma che tre persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nei pressi di Jenin. Secondo quanto riferito, le forze israeliane stanno operando anche a Tulkarem e Tubas.

L’operazione su vasta scala dovrebbe durare diversi giorni ed è concentrata in particolare su Tulkarem, identificata dal come la base operativa di una rete terroristica responsabile della pianificazione e del tentativo di un attentato suicida a Tel Aviv la scorsa settimana.

