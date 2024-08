L'operazione dell'Idf nell'area di Tulkarem e Jenin dovrebbe durare diversi giorni

Resta alta la tensione in Medioriente: occhi puntati soprattutto sulla Cisgiordania, dove l’esercito israeliano ha avviato un’operazione a Jenin e Tulkarem, nella quale secondo i dati della Mezzaluna Rossa sono morte almeno 10 persone. Ecco tutte le notizie di oggi sulla situazione IN DIRETTA

07:12 Operazione Idf in Cisgiordania dovrebbe durare giorni

L’operazione su vasta scala messa in atto da Israele nella Cisgiordania settentrionale dovrebbe durare diversi giorni. Lo riporta il Times of Israel citando fonti militari. L’operazione – viene spiegato – si concentra principalmente nell’area di Tulkarem, ma le truppe stanno svolgendo attività anche a Jenin e vicino a Tubas.

06:36 10 morti in raid Israele in Cisgiordania

Dieci persone sarebbero morte in seguito agli scontri scoppiati dopo un raid dell’Idf in alcuni campi profughi della Cisgiordania settentrionale. Lo riporta il Times of Israel citando fonti palestinesi. Il ministero della Salute palestinese afferma che tre persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nei pressi di Jenin. Secondo quanto riferito, le forze israeliane stanno operando anche altrove in Cisgiordania nei pressi di Ramallah, Qalqilya e Tulkarem. Le dieci vittime sono state confermate anche dalla Mezzaluna Rossa. Due palestinesi sono stati uccisi nella città di Jenin, altri quattro in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino alla città di Tubas.

01:52 Idf: in corso operazione antiterrorismo in Cisgiordania

Le forze di sicurezza dell’Idf hanno appena avviato “un’operazione di lotta al terrorismo” a Jenin e Tulkarem nel nord della Cisgiordania. Lo scrive su X l’IDF.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata