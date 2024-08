L'eurodeputato della Lega in un post su Facebook

“Intervento diretto delle truppe europee e Nato, ecco quello che vuole Zelensky! Non bastano armi, equipaggiamenti, intelligence, capacità di comando e controllo, capacità satellitari, capacità di pianificazione e una caterva di denari che noi paghiamo di persona… vuole le truppe europee e Nato coinvolte in un conflitto che ci potrebbe portare all’olocausto nucleare. Basta guerra! Investiamo nella pace”. Lo scrive in un post su Facebook l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata