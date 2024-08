Colpite le aree di Khmelnytsky, Kryvyi Rih e Kinzhal

Per la seconda mattina consecutiva, la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato sul territorio dell’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Unian. L’esercito russo ha lanciato missili nelle prime ore del mattino, provocando un allarme aereo in tutto il Paese Segnalate esplosioni nella regione di Khmelnytsky e anche attacchi con missili balistici su Kryvyi Rih e tre missili ipersonici Kinzhal sulle regioni occidentali. In alcune zone l’allerta è ancora in vigore. L’Aeronautica militare ha riferito di droni che sorvolano le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. IN AGGIORNAMENTO

07:37 Droni russi su Oblast Zaporizhzhia: tre morti e cinque feriti

Diversi droni russi hanno colpito l’Oblast’ di Zaporizhzhia durante la notte, causando la morte di tre civili. Lo riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Cinque civili sono rimasti feriti nell’attacco, tra cui una donna di 86 anni. Quattro di loro sono attualmente in cura in un ospedale locale. Diverse case sono state danneggiate dalle onde d’urto e dai detriti dell’attacco, e un incendio si è sviluppato in un campo, ha spiegato Fedorov, aggiungendo che almeno 128 droni hanno attaccato la regione nelle ultime 24 ore.

