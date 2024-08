Ai quattro zampe sono stati consegnati dei premi ed è stata preparata una torta personalizzata

L’aeroporto di Philadelphia festeggia i cinque anni della “Wagging Tails Brigade”, composta da 23 cani dediti alla pet therapy dei viaggiatori che passano per lo scalo della città più grande della Pennsylvania. Ai quattro zampe sono stati consegnati dei premi ed è stata preparata una torta personalizzata, mentre i passanti sono stati invitati a mangiare i cupcake e a firmare un grande biglietto di auguri.

I membri della brigata e i loro conduttori umani sono presenti in aeroporto per almeno due ore alla settimana, impressionando le persone con i loro giochi e facendo il possibile per rendere il viaggio più piacevole. I volontari si organizzano insieme, con l’obiettivo di avere almeno un membro della brigata ad accogliere i viaggiatori, soprattutto nei giorni in cui si verificano ritardi o interruzioni significative.

