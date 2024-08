I manifestanti si sono riuniti intorno all'iconico monumento dell'Angelo dell'Indipendenza della città

Lunedì sera i manifestanti si sono riuniti a Città del Messico per per protestare contro la proposta di revisione del sistema giudiziario del presidente Andrés Manuel López Obrador. I manifestanti, intorno all’iconico monumento dell’Angelo dell’Indipendenza della città, hanno tenuto delle candele ed espresso le loro preoccupazioni. Dopo le grandi vittorie elettorali di giugno del partito Morena del presidente e dei suoi alleati, il governo ha spinto per cambiamenti radicali del sistema giudiziario messicano, da tempo in contrasto con López Obrador, un populista che ha apertamente attaccato i giudici. La sua proposta prevede l’elezione dei giudici, cosa che analisti, magistrati e osservatori internazionali temono possa comportare l’accumulo nei tribunali di giudici di parte politica con poca esperienza.

