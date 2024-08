Lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza della questione

La campagna dell’ex presidente Donald Trump sta sollevando nuovi dubbi sulla possibilità che il dibattito del 10 settembre con Kamala Harris su Abc si possa tenere come da programma. La causa sarebbe una disputa sulle regole. Lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza della questione. Secondo la fonte il team di Trump vorrebbe che i microfoni fossero disattivati per tutta la durata del dibattito, tranne che per il candidato di turno quando chiamato a intervenire, come avvenuto durante il primo dibattito con il presidente Joe Biden. La campagna di Harris starebbe invece chiedendo che Abc e le altre reti che intendono ospitare un potenziale dibattito che tengano i microfoni aperti, segnando un cambiamento rispetto al dibattito di giugno, quando la campagna di Biden voleva che i microfoni fossero disattivati, tranne quando era il turno di parlare di un candidato.

Consulente campagna Harris: “Chiesto microfoni attivi per tutta trasmissione”

“Abbiamo detto ad Abc e ad altre reti che cercano di ospitare un possibile dibattito in ottobre che crediamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano essere attivi per tutta la trasmissione”, ha affermato in una nota Brian Fallon, consulente senior per le comunicazioni della campagna di Harris.

