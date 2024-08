15 regioni sono state prese di mira da un bombardamento russo

A Kiev i cittadini cantano l’inno della città in una stazione della metropolitana, mentre le sirene dei raid aerei risuonano in tutta la capitale ucraina e in altre zone del Paese. 15 regioni sono state prese di mira da un bombardamento russo durante la notte, ha dichiarato lunedì mattina il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. L’attacco è stato condotto con droni, missili da crociera e missili balistici ipersonici. Gle ucraini si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana sotterranee costruite in epoca sovietica come rifugi antiatomici.

