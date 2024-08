Costruiti per volare a diverse distanze per attaccare obiettivi nemici su terra e in mare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato una dimostrazione di nuovi droni esplosivi. Lo riferiscono i media statali. Le immagini diffuse del test, svolto sabato, mostrano un drone bianco con code e ali a forma di X che presumibilmente si schianta e distrugge un bersaglio simile al principale carro armato da battaglia K-2 dell’esercito sudcoreano.

Secondo l’agenzia Kcna l’esercitazione ha coinvolto vari tipi di droni costruiti per volare a diverse distanze per attaccare obiettivi nemici su terra e in mare. Kim ha affermato che le tendenze globali nelle tecnologie militari e nel combattimento moderno mostrano l’importanza dei droni in guerra e che l’esercito nordcoreano dovrebbe essere equipaggiato “il prima possibile” con droni di tecnologia avanzata.

