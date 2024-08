Il leader nordcoreano ha parlato durante un evento militare

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha attaccato la Corea del Sud accusandola di diffondere fake news sull’entità dei danni causati dalle inondazioni nel suo Paese. Come riferito dalla Korean Central News Agency (KCNA), Jong Un ha visitato un’unità dell’aeronautica militare e ha elogiato i volontari per aver aiutato a salvare le vittime delle inondazioni. Un video dell’emittente statale nordcoreana ha mostrato Kim durante una cerimonia militare mentre parlava e consegnava onorificenze a personale non identificato.

