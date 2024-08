L'ordigno piazzato su una moto al bordo di una strada

Una bomba collocata su una motocicletta è esplosa vicino a un ufficio di polizia a Pishin, un distretto della provincia del Baluchistan, nel sud-ovest del Pakistan, uccidendo almeno due bambini e ferendo 15 persone. La bomba sembra essere stata fatta esplodere tramite un telecomando. Tra i feriti ci sono sia agenti di polizia che passanti, e alcuni sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Non ci sono state rivendicazioni dell’attacco ma i sospetti ricadono sui gruppi separatisti che negli ultimi mesi hanno intensificato gli attacchi contro le forze di sicurezza e i civili. Da anni il Baluchistan è teatro di un’ insurrezione da parte di gruppi che chiedono l’indipendenza dal governo centrale di Islamabad.

