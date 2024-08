I musulmani sciiti ricordano la morte di Hussein

Migliaia di persone a Teheran, in Iran, hanno affollato le strade per celebrare il giorno dell’Arbaeen, che segna la fine di un periodo di lutto per i musulmani sciiti. Il rituale principale si svolge nella città irachena di Karbala, ma i fedeli che non hanno potuto viaggiare ricordano la morte di Hussein, nipote del profeta Maometto, a casa propria. Hussein divenne un simbolo di resistenza durante il tumultuoso primo secolo di storia dell’Islam. I pellegrini accorrono da tutto il mondo per onorare l’Arbaeen – in arabo il numero 40 – il 20° giorno di Safar, il secondo mese del calendario lunare islamico.

