Milioni di musulmani sciiti si sono radunati come ogni anno nella città di Karbala in Iraq per il pellegrinaggio dell’Arbaeen. La festività segna l’anniversario del 40esimo giorno di lutto dopo la morte, avvenuta nel VII secolo, di Hussein, nipote del Profeta Maometto e condottiero, ucciso dalle forze musulmane omayyadi nella battaglia di Karbala, ed è una delle date più sacre nel calendario religioso sciita. I pellegrini provengono da diverse parti dell’Iraq, oltre che dall’Iran, dal Libano e dai paesi del Golfo, e molti raggiungono Karbala a piedi.

