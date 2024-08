Il 26enne siriano ha confessato di aver accoltellato diverse persone: 3 morti

È stato trasferito nel carcere di Karlsruhe l’uomo di 26 anni di origini siriane che si è consegnato alla polizia tedesca, affermando di essere l’autore dell’attentato di sabato a Solingen, in Germania. Il presunto colpevole ha accoltellato diverse persone a un festival nella cittadina del Nordreno-Vestfalia, causando tre morti e 8 feriti. Il 26enne è stato visto scortato dalla polizia con catene alle caviglie e manette. La polizia di Düsseldorf e l’ufficio del procuratore hanno confermato la confessione del sospetto, affermando che il suo coinvolgimento nel crimine è attualmente sotto indagine. Il ragazzo avrebbe dovuto essere espulso l’anno scorso, riporta Der Spiegel, secondo cui il giovane era arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e poco dopo ha presentato una domanda di asilo alla sede di Bielefeld dell’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf). Tuttavia, secondo il trattato di Dublino del sistema europeo di asilo, la Bulgaria era il Paese competente. Le autorità tedesche hanno presentato richiesta, accettata dalla Bulgaria, per il trasferimento del siriano ma il tentativo di espulsione è fallito nel giugno 2023 perché il 26enne era scomparso dall’alloggio per rifugiati in un’ex caserma a Paderborn dove risiedeva.

