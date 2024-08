Fumo è stato visto alzarsi sulla città della Striscia

Un bombardamento israeliano ha colpito un’area aperta vicino all’ospedale Al-Aqsa nella zona di Deir al-Balah nella Striscia di Gaza domenica pomeriggio. Non sono segnalate vittime dell’attacco ma fumo è stato visto alzarsi sulla città. Altrove in Medio Oriente, Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah si sono scambiati intensi bombardamenti domenica mattina. L’attacco transfrontaliero è avvenuto mentre in Egitto sono ripresi colloqui ad alto livello mirati a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella guerra a Gaza, che mirerebbe anche ad allentare le tensioni regionali.

