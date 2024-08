Il ministro degli Esteri: "Nelle prossime ore sentirò ministro Iran"

“Il momento è delicato, ma se vogliamo parlare di pace dobbiamo continuare a mandare messaggi di pace. Ci auguriamo che l’attacco di Hezbollah sia concluso come hanno detto”.Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando alla Route degli scout Agesci a Verona. -“Più tardi nel pomeriggio dovrei sentire il nuovo ministro degli Esteri iraniano. A lui lancerò un messaggio chiaro: occorre fare di tutto per evitare l’escalation” ha sottolineato Tajani. “È importante che l’Iran spinga Hezbollah e Houthi a fermarsi in un momento così delicato”, ha aggiunto.

“È un fatto positivo” che Israele abbia deciso comunque di partecipare ai colloqui di pace al Cairo nonostante l’attacco di Hezbollah” ha concluso Tajani, Secondo il vicepremier il cessate il fuoco a Gaza “si può raggiungere”, per fare in modo di “mandare aiuti alla popolazione civile e liberare gli ostaggi”.

