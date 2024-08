Un terrorista ha accoltellato a morte tre persone nella città del Nordreno-Vestfalia

Domenica mattina una funzione religiosa è stata celebrata a Solingen, in Germania, dopo l’attacco con coltello avvenuto venerdì durante un festival per il 650esimo anniversario della città del Nordreno-Vestfalia, che ha provocato tre morti e otto feriti. Fiori e messaggi di solidarietà sono stati lasciati fuori dalla chiesa, vicino alla piazza dove si è verificato l’attacco mortale. Le autorità tedesche hanno annunciato domenica mattina che un uomo di 26 anni si è costituito, affermando di essere responsabile dell’attacco: è un cittadino siriano che aveva richiesto asilo in Germania. Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell’azione “per vendicare i musulmani in Palestina e ovunque”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata