La 26enne rapita al Nova Festival e liberata dall'Idf celebra il ritorno alla vita

Noa Argamani, la 26enne israeliana rapita il 7 ottobre al Nova Music Festival da Hamas e liberata l’8 giugno dall’Idf con un blitz a Gaza, ha partecipato a un party in Israele, intitolato “Dance with Noa“, con parenti e amici. “Non è ideale che stiamo facendo questa festa mentre c’è ancora una guerra in corso e ci sono ancora 109 ostaggi a Gaza, incluso il mio partner, Avinatan Or, di cui sentiamo terribilmente la mancanza ma allo stesso tempo sono felice di celebrare la vita stessa con tutti voi”, ha detto Noa, che ha ballato con il padre Yaakov. Argamani è stata rapita dai terroristi al festival vicino al Kibbutz Re’im il 7 ottobre insieme al fidanzato Avinatan Or, 30 anni, che è ancora nelle mani di Hamas. È stata salvata a Nuseirat, nel centro della Striscia, in un blitz dell’esercito israeliano, dopo nove mesi di prigionia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata