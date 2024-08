L'ex presidente americano in una serie di post su Truth

Kamala Harris “odia Israele” e “non si è nemmeno presentata al Congresso per la sessione del primo ministro Benjamin Netanyahu”. Lo ha scritto in una serie di post su Truth ripresi dai media israeliani l’ex presidente americano Donald Trump. “È stata lei a causare causare l’attacco del 7 ottobre“, ha detto ancora il tycoon sottolineando come durante la sua presidenza “l’Iran era al verde e non aveva soldi per Hezbollah”.

