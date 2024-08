Il consigliere per la sicurezza nazionale americano incontrerà il ministro degli Esteri cinese Wang Yi

La visita del consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, in Cina prevista per la prossima settimana potrebbe “gettare le basi” per un possibile incontro fra il presidente americano Joe Biden e Xi Jinping da tenersi prima delle elezioni negli Stati Uniti. Lo riporta Axios. Biden e Xi si sono visti l’ultima volta in California lo scorso novembre. Sullivan a Pechino incontrerà il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi.

