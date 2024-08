Si tratta di un aumento significativo rispetto al 13,2 percento di giugno

Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina è aumentato per la prima volta in cinque mesi, con l’afflusso di laureati nel mercato del lavoro in un momento in cui l’economia sta lottando per trovare una base solida. La disoccupazione tra le persone di età compresa tra 16 e 24 anni è salita al 17,1 percento a luglio, secondo i dati resi noti dall’Ufficio nazionale di statistica. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 13,2 percento di giugno.

