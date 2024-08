È la sesta volta da dicembre

Nella penisola di Reykjanes, in Islanda, si è verificata una nuova eruzione: la sesta da dicembre. La fuoriuscita della lava è iniziata a seguito di una serie di forti terremoti e nel giro di un’ora una fessura di 4 chilometri ha attraversato il cratere Sundhnúkur. Secondo le autorità locali, a differenza delle precedenti eruzioni, la colata lavica non si sta dirigendo verso la vicina città di Grindavik, già evacuata dopo la prima eruzione, e i voli non dovrebbero subire ritardi o cancellazioni. Una folla di curiosi è accorsa sul luogo per poter ammirare e fotografare il fenomeno naturale.

