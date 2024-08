Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Bangkok ed era diretto a Trat

In Thailandia un piccolo aereo si è schiantato in una palude di mangrovie nella provincia di Chachoengsao, dopo essere decollato dall’aeroporto principale della capitale di Bangkok. I soccorritori hanno lavorato fino a giovedì notte sul luogo dell’incidente, scavando tra i detriti per trovare i passeggeri dispersi di cui non si conosce ancora l’identità. L’aereo era diretto a Trat, una provincia costiera a circa 275 chilometri a sud-est della capitale thailandese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata