La 37enne subentra a Srettha Thavisin, rimosso dall'incarico per una violazione dei codici etici

Il parlamento thailandese ha nominato Paetongtarn Shinawatra nuova premier del Paese a pochi giorni dalla decisione con cui la Corte costituzionale ha rimosso l’ex primo ministro Srettha Thavisin dall’incarico per una violazione dei codici etici derivante dalla scelta di un ex condannato in un presunto caso di corruzione come membro del suo governo.

Paetongtarn, 37 anni, è la più giovane figlia di un altro ex primo ministro, Thaksin Shinawatra, estromesso da un colpo di Stato e rientrato dall’esilio lo scorso anno. Anche la zia, Yingluck Shinawatra, aveva ricoperto lo stesso incarico.

