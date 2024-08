Lo riporta il Global Times

La Cina sta studiando le richieste di aumento dei dazi sull’importazione dall’Unione europea di auto di grossa cilindrata. Lo riporta il Global Times, citando fonti vicine al ministero del Commercio cinese, che ha tenuto una riunione per ascoltare le opinioni e i suggerimenti di operatori del settore, esperti e studiosi sull’ipotesi di innalzamento dell’aliquota tariffaria sulle auto importate con motori di grossa cilindrata. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di organizzazioni industriali, istituti di ricerca e aziende automobilistiche, come si legge in un comunicato pubblicato dal ministero.

