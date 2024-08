La 'Sounion' è stata colpita da numerosi proiettili al largo della città portuale di Hodeidah, nello Yemen

La petroliera battente bandiera greca che trasportava 150mila tonnellate di greggio, evacuata dal suo equipaggio dopo un attacco nel Mar Rosso, rappresenta ora un “pericolo ambientale“. Lo afferma su X la missione navale dell’Ue nel Mar Rosso ‘Aspides‘.

On August 21, the MV SOUNION, which had not asked for EUNAFVOR ASPIDES 🇪🇺 protection, came under an attack in the South Red Sea area and lost its engine power.

Following a request from the master, the operation dispatched a ship in order to rescue the crew.

