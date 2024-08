Una fonte vicina alla cantante: "Se non lo ha sostenuto l'ultima volta non lo farà neanche adesso, ha perso la testa"

Donald Trump, candidato repubblicano per la Casa Bianca alle presidenziali di novembre, ha postato sul suo social Truth una serie di immagini, generate con l’intelligenza artificiale, nelle quali Taylor Swift mostra di appoggiarlo in vista delle elezioni. In una delle foto manipolate si vede la popstar nei panni dello Zio Sam con la scritta ‘Taylor vuole che tu voti per Donald Trump’. Le altre immagini ritraggono fan di Swift indossare magliette con la scritta ‘Swifties for Trump’. ‘Accetto!’, ha postato Trump a commento delle immagini. Nel 2020, la popstar aveva appoggiato Biden e Harris nella loro corsa alla Casa Bianca.

Fonte vicina alla cantante smentisce l’endorsement

“Se non lo ha sostenuto l’ultima volta, non lo sosterrà neanche adesso. Ha chiaramente perso la testa”, ha commentato una fonte vicina a Taylor Swift al Daily Mail.

