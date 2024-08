Milano, 18 ago. (LaPresse) – Kamala Harris si mantiene in vantaggio a livello nazionale su Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. Secondo un nuovo sondaggio di Washington Post, Abc News e Ipsos, fra gli elettori registrati il ticket di Harris e Tim Waltz si attesta al 49% contro il 45% del ticket di Trump e JD Vance. Fra tutti gli adulti, la forbice è di 50% per Harris e 45% per Trump, mentre fra i probabili elettori Harris ha 6 punti di vantaggio, con un 51% contro 45%. Abc News riporta inoltre che, secondo questo sondaggio, più persone considerano Harris maggiormente qualificata per l’incarico di presidente, con il 53% contro il 47% per il tycoon. Si tratta di un notevole miglioramento per i democratici in una corsa che poco più di un mese fa vedeva il presidente Joe Biden e Trump in una situazione di parità, scrive il Washington Post.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata