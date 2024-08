L'agente Thomas Lane stava scontando una pena di tre anni

L’agenzia federale degli Stati Uniti responsabile della gestione delle prigioni ha annunciato che l’ex agente della polizia di Minneapolis, Thomas Lane, condannato per l’omicidio di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio 2020, è stato rilasciato dal carcere. Lane è uscito martedì da un penitenziario federale in Colorado. Stava scontando una pena di tre anni per complicità in omicidio colposo. Durante l’arresto del 46enne afroamericano, Lane teneva ferme le gambe di Floyd, mentre Chauvin, un altro ufficiale, esercitava pressione sul collo e sulla schiena dell’uomo con il ginocchio. La vittima era stata fermata perchè sospettata di aver usato una banconota da venti dollari contraffatta.

