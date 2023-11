L'aggressione è avvenuta al Federal Correctional Institution di Tucson, in Arizona

L’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, condannato per l’omicidio dell’afroamericano George Floyd, è stato accoltellato da un altro detenuto in una prigione federale in Arizona, dove sta scontando la sua pena. L’aggressione è avvenuta venerdì al Federal Correctional Institution di Tucson. Il carcere di media sicurezza è interessato da carenze di sicurezza e carenza di personale. Il Bureau of Prisons ha affermato che i dipendenti che hanno risposto hanno eseguito “misure salvavita” prima che il detenuto fosse portato in ospedale. Nessun dipendente è rimasto ferito e l’Fbi è stata informata, ha detto il Bureau of Prisons. Le visite alla struttura, che ospita circa 380 detenuti, sono state sospese. Chauvin, 47 anni, è stato inviato all’Fci di Tucson da una prigione statale di massima sicurezza del Minnesota nell’agosto 2022 per scontare contemporaneamente una condanna federale a 21 anni per aver violato i diritti civili di Floyd e una condanna statale a 22 anni e mezzo per omicidio di secondo grado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata