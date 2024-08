Le parole dopo le indiscrezioni su un possibile ritiro dalla corsa alla Casa Bianca del candidato indipendente

Donald Trump ha affermato che sarebbe “certamente” aperto al fatto che Robert F. Kennedy Jr. possa svolgere un ruolo nella sua amministrazione se il candidato indipendente si dovesse ritirare dalla corsa alla presidenza appoggiando il candidato repubblicano. “Mi piace e lo rispetto”, ha detto Trump alla Cnn, dopo un comizio in Michigan, “è un tipo brillante. È un tipo molto intelligente. Lo conosco da molto tempo”. E ha aggiunto: “Non sapevo che stesse pensando di ritirarsi, ma se ci sta pensando, di certo sarei aperto a questa possibilità”, ha aggiunto. I commenti di Trump sono arrivati dopo che la campagna elettorale di Kennedy ha detto in un podcast pubblicato martedì che Kennedy sta valutando di abbandonare la corsa presidenziale e di sostenere Trump. La decisione sarebbe giustificata dalla volontà di ridurre “il rischio” che l’attuale vicepresidente Kamala Harris sconfigga Trump.

