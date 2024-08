Nei confronti dell'influencer emerse nuove accuse riguardanti minori

Agenti di polizia hanno effettuato in Romania nuove perquisizioni nella casa dell’influencer Andrew Tate, che è in attesa di processo con l’accusa di traffico di esseri umani, stupro e di aver formato una banda criminale per lo sfruttamento sessuale di donne. L’agenzia rumena per la lotta al crimine organizzato, Diicot, ha dichiarato di aver perquisito quattro abitazioni nelle contee di Bucarest e della vicina Ilfov, indagando sulle accuse di traffico di esseri umani, tratta di minori, rapporti sessuali con una minorenne e riciclaggio di denaro.

