L'Idf diffonde il video delle operazioni

L’esercito israeliano ha diffuso immagini delle proprie truppe in azione a Gaza nelle ultime 24 ore. L’Idf ha affermato di aver effettuato un attacco aereo contro gli agenti di Hamas in una sala di comando situata all’interno di una scuola a Gaza City. Secondo l’esercito, Hamas stava utilizzando la sala di comando della scuola Salah ad-Din per pianificare e realizzare attacchi contro le truppe con la Stella di Davide a Gaza e contro Israele. Le autorità militari dello Stato ebraico hanno precisato di aver adottato “molte misure” per mitigare i danni ai civili durante l’attacco, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e altre informazioni di intelligence.

