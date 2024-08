Immagine d'archivio

Le vittime sono il preside, una segretaria e un insegnante

Un dipendente di una scuola ha sparato e ucciso tre persone mercoledì in una città della Bosnia nord-occidentale. Lo ha reso noto la polizia. L’assalitore è stato gravemente ferito dopo aver tentato di uccidersi. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 del mattino, ora locale, nell’edificio di una scuola secondaria a Sanski Most, a circa 300 chilometri a nord-ovest della capitale della Bosnia, Sarajevo, ha dichiarato il portavoce della polizia regionale Adnan Beganovic. L’uomo ha spiegato all’Associated Press che il dipendente della scuola ha usato “un’arma militare, un fucile automatico” e poi ha tentato di uccidersi. Ora è in gravi condizioni in un ospedale della vicina Banja Luka. Tra le vittime ci sono il preside della scuola, una segretaria e un insegnante. La televisione regionale N1 ha riferito che l’uomo ha avuto una disputa con la direzione della scuola. Le scuole bosniache sono chiuse per le vacanze estive, ma Beganovic ha detto che c’era gente nella scuola perché erano in corso gli esami di riparazione.

