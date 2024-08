La polizia ha avviato "un'indagine su larga scala"

Un palestinese è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta in strada a Istanbul domenica sera. Lo polizia della città turca ha avviato quella che ha definito “un’indagine su larga scala”. Le vittime sono state colpite mentre erano sedute in auto: secondo l’agenzia di stampa Demiroren, l’uomo seduto al posto di guida è stato ucciso e il suo amico è rimasto gravemente ferito nella sparatoria. Un altro uomo, che l’ufficio del governatore ha definito la guardia del corpo dell’uomo ucciso, è rimasto ferito al piede. L’ufficio del governatore di Istanbul, in una breve dichiarazione, ha riferito che il killer ha lasciato cadere sul posto una pistola dotata di silenziatore. L’omicidio è stato eseguito da uno o più aggressori a volto coperto, riporta Demiroren, precisando che la persona rimasta gravemente ferita è un uomo d’affari. Le vittime erano sedute in via Dilaver nel distretto di Kagithane, a nord di Istanbul, quando è avvenuto l’attacco.

Le fotografie della scena mostrano una pistola semiautomatica con un silenziatore attaccato alla canna che giaceva sul marciapiede accanto a una berlina bianca parcheggiata tra altri due veicoli. La portiera posteriore lato passeggero dell’auto bianca, quella più vicina al marciapiede, sembrava essere stata perforata da diversi proiettili.

