La candidata alla Casa Bianca sul palco della convention democratica a Chicago

Kamala Harris è salita a sorpresa sul palco della Convention democratica di Chicago. La candidata democratica alla Casa Bianca ha reso omaggio al presidente Joe Biden, prima del suo discorso. “Grazie per la tua leadership storica, per il tuo impegno dedicato alla nostra nazione e per tutto quello che continuerai a fare”, ha detto la vicepresidente. “Ti saremo sempre grati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata