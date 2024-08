Mosca: 17 morti in attacchi nel Kursk

Nel conflitto tra Russia e Ucraina, continua l’avanzata delle forze di Kiev nel territorio russo del Kursk, dove questa mattina, stando a quanto riporta Mosca, 17 persone hanno perso la vita per gli attacchi ucraini. Intanto il Parlamento di Kiev ha messo al bando la Chiesa ortodossa russa, ritenendola legata a Mosca. Ecco tutti gli aggiornamenti dalla guerra IN DIRETTA

L’adozione di una legge in Ucraina sulla messa al bando della Chiesa ortodossa Ucraina del Patriarcato di Mosca ha lo scopo di distruggere la vera Ortodossia e sostituirla con una falsa chiesa quasi ortodossa. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Questo è annientamento“, ha detto in un commento pubblicato su Telegram, “l’obiettivo qui era distruggere alla radice la vera Ortodossia canonica”.

La Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino, ha approvato la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa russa e delle sue organizzazioni affiliate. Il progetto di legge è stato adottato in seconda lettura. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il canale Telegram del deputato Yaroslav Zheleznyak. A favore hanno votato 265 deputati su 322. La legge entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione. “I membri della Chiesa ortodossa russa in Ucraina avranno 9 mesi di tempo per recidere i legami con la Chiesa di Mosca“, ha specificato il parlamentare.

La Russia ha lanciato nella notte un attacco missilistico con droni d’attacco e al mattino con missili da crociera come l’Iskander-K sulla città di Kiev, il quinto questo mese. Lo ha affermato l’esercito ucraino che ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea hanno respinto con successo l’attacco. Non ci sono state vittime o danni. Lo riporta Rbc-Ukraine.

“Secondo gli ultimi dati, è stata accertata la morte di 17 persone a seguito degli attacchi dell’esercito ucraino” nella regione russa di Kursk. Lo hanno riferito i servizi medici russi all’agenzia Tass. “Degli oltre 140 feriti, 75 sono stati ricoverati in ospedale, tra cui quattro bambini”, hanno aggiunto.

