L'esercito russo sta avanzando rapidamente nella zona

Civili con bambini piccoli in braccio e con pesanti valigie in spalla sono fuggiti dalla città di Pokrovsk, in Ucraina, dove l’esercito russo sta avanzando rapidamente nonostante l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Le autorità locali hanno dato l’ordine di evacuare la città e altri villaggi vicini a partire da martedì. I soldati hanno aiutato gli anziani con i loro bagagli e i volontari hanno aiutato i disabili. Gli addetti alle ferrovie indossavano giubbotti antiproiettile. Pokrovsk è una delle principali roccaforti difensive dell’Ucraina e un hub logistico chiave nella regione di Donetsk. La sua presa comprometterebbe le capacità difensive e le vie di rifornimento dell’Ucraina e avvicinerebbe la Russia al suo obiettivo dichiarato di conquistare l’intera regione di Donetsk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata