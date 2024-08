Lo ha fatto sapere l'assistente presidenziale russo Ushakov. Intanto il premier indiano Modi ha in programma di recarsi in visita a Kiev

Il Cremlino esclude qualsiasi ipotesi di trattativa: considerando “l’avventura” dell’Ucraina nella regione russa di Kursk, sarebbe del tutto fuori luogo che Mosca iniziasse negoziati con Kiev in questo momento. È quanto ha detto l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov, parlando alla testata russa Life, aggiungendo tuttavia che le iniziative di pace proposte da Vladimir Putin non sono state cancellate. “In questa fase, data questa avventura, non parliamo”, ha detto Ushakov. “Non so” quanto durerà la pausa prima dei negoziati, “tutto dipende dalla situazione sul campo di battaglia, anche nella regione di Kursk”.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dai media indiani, il primo ministro Narendra Modi dovrebbe arrivare in visita ufficiale in Ucraina entro la fine della settimana.

Il premier ha trovato un delicato equilibrio tra il mantenimento dei legami storicamente stretti del suo Paese con Mosca e la ricerca di partnership di sicurezza più strette con le nazioni occidentali, come baluardo contro la rivale regionale Cina. Nei due anni trascorsi dall’inizio del conflitto, il suo governo ha evitato di condannare esplicitamente l’invasione russa dell’Ucraina, esortando invece entrambe le parti a risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo. La visita di Modi a Mosca a luglio è avvenuta poche ore dopo che un bombardamento russo aveva colpito diverse città, uccidendo più di tre dozzine di persone e danneggiando gravemente un ospedale pediatrico a Kiev.

