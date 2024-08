Da giovedì, sono stati in tutto 247 i roghi in tutto il Paese

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per raffreddare alberi e piante nel distretto di Ula, nella provincia di Mugla, in Turchia, dopo che gli incendi che hanno invaso la zona. Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste ha dichiarato che da giovedì sono stati 247 i roghi in tutto il Paese. Migliaia di vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme a terra e dall’alto, con decine di aerei e centinaia di veicoli che hanno aiutato nella risposta all’emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata