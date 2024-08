Il gruppo ha minacciato che continuerà ad attaccare "finché andranno avanti i massacri dell'occupazione"

Il braccio armato di Hamas ha rivendicato l’attacco di ieri sera a Tel Aviv assieme ai militanti della Jihad islamica. Il gruppo ha minacciato che continuerà ad attaccare “finché andranno avanti i massacri dell’occupazione, lo sfollamento dei civili e il proseguimento della politica di assassinio”.

L’esplosione di un camion ha causato la morte di un 50enne mentre un 33enne è rimasto ferito. Iil comandante di polizia del distretto di Ayalon, Haim Bublil, in precedenza aveva dichiarato che si era trattato “al 99%” di un tentativo di attacco terroristico. “Potrebbe essere che il terrorista avesse pianificato di andare in una sinagoga lì vicino o forse in un centro commerciale. Non riusciamo ancora a capire perché (la bomba ndr.) sia esplosa in quel momento”, ha detto all’emittente israeliana Kan radio. L’uomo stava trasportando la bomba in una borsa sulla schiena mentre camminava lungo Lehi Road, nel sud della città, quando è esplosa.

