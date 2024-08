Le forze dell'ordine stanno indagando in tutte le direzioni, anche per terrorismo

Un uomo di 50 anni è morto a causa dell’esplosione di un camion nel sud di Tel Aviv. Un 33enne è invece rimasto ferito in modo non grave e le squadre di primo soccorso lo hanno portato all’ospedale Ichilov. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’esplosione è stata provocata da un ordigno. Il Times of Israel riferisce che le forze dell’ordine stanno indagando in tutte le direzioni, anche per terrorismo. A indagare anche l’agenzia di sicurezza Shin Bet.

