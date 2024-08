La polizia sta indagando sulle circostanze dell'incidente. Si ipotizza che fosse sotto l'effetto di alcol

È morto in ospedale il 19enne italiano che ieri a mezzogiorno si è scontrato con una moto d’acqua al largo della spiaggia di Velipojë, in Albania. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale regionale di Scutari, dove è deceduto. L’incidente è avvenuto fuori dal perimetro di sicurezza, dove il 19enne si è scontrato con un’altra moto d’acqua, guidata dal connazionale S. D., 20 anni. I media albanesi ipotizzano che i due fossero sotto l’effetto di alcol. La polizia sta indagando sulle circostanze dello scontro. L’identità del ragazzo è stata confermata dal sindaco di Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove il 19enne abitava.

“Con profondo dolore e grande tristezza, apprendo della tragica scomparsa del giovane Nicola Iorio, un nostro concittadino di appena 19 anni”, ha scritto in un post sui social il primo cittadino Ottavio Corvino. “Nicola è rimasto vittima di un terribile incidente nelle acque di Velipojë, in Albania, durante quella che doveva essere una vacanza spensierata”, ha aggiunto, “la notizia ha scosso profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola. Il mio pensiero va a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata