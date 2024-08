I roghi divampati nei distretti di Yatagan e Ula

Due incendi boschivi sono scoppiati domenica nei distretti di Yatagan e Ula della provincia di Mugla, una popolare destinazione estiva nel sud-ovest della Turchia. Decine di aerei e veicoli di terra sono stati inviati in entrambi i siti, con quasi 300 persone che stanno cercando di spegnere i roghi. Secondo la Direzione per la gestione dei disastri e delle emergenze della Turchia, nell’ultima settimana sono scoppiati più di 130 incendi in tutto il Paese.

