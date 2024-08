La compagnia aerea in una nota precisa che i "recenti disagi sono una conseguenza diretta delle condizioni meteorologiche

WizzAir “conferma che il volo di emergenza da Madeira a Roma è partito oggi alle 14.38 ora locale dall’aeroporto di Funchal, trasportando tutti i passeggeri che hanno prenotato o acquistato i biglietti per questo volo di emergenza. I passeggeri che hanno richiesto il rimborso del loro biglietto originale e che sono stati in grado di acquistare un biglietto per un altro volo d’emergenza potranno inviare le ricevute alla compagnia aerea per essere rimborsati della differenza che potrebbe essersi verificata nel prezzo del biglietto”. Lo riporta la compagnia aerea in una nota precisando che i “recenti disagi sono una conseguenza diretta delle condizioni meteorologiche, che sono al di fuori del controllo della compagnia aerea; tuttavia, WizzAir ha fatto e continua a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti i passeggeri bloccati in aeroporto. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane fondamentale, e non scenderemo a compromessi su questo aspetto in nessuna circostanza”.

