Un gorilla alza la saracinesca del parco zoologico per liberare una foca e degli uccelli

Adesso è chiaro il motivo per cui vari animali sono stati avvistati per le strade di Londra nei giorni scorsi. La nona opera d’arte a sorpresa di Bansky mostra un gorilla che alza la saracinesca dello ZSL London Zoo per farli scappare. Negli ultimi otto giorni sono apparsi a Londra una capra, un gatto, un pesce, un rinoceronte, un lupo, oltre a elefanti, scimmie e due pellicani. L’opera d’arte, vicino all’ingresso dello zoo a Regent’s Park, è stata scoperta quando il personale si è presentato al lavoro martedì mattina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata