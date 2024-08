Migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite: non sono state segnalate vittime

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi divampati sabato in Turchia. Secondo l’AFAD, la Direzione turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, nell’ultima settimana sono scoppiati oltre 131 incendi boschivi in tutto il Paese. La maggior parte di essi sono sotto controllo, ma cinque grandi roghi continuano nelle province di Izmir, Aydin, Manisa, Karabuk e Bolu. In azione decine di aerei. Migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite: non sono state segnalate vittime secondo il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste Ibrahim Yumakli, che ha parlato alla stampa sabato pomeriggio mentre stava visitando le province colpite.

