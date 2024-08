Non sono stati segnalati danni gravi. I treni hanno ripreso a circolare dopo le cancellazioni

Un potente tifone che ha colpito l’area di Tokyo con forti piogge e ha generato un allarme smottamenti nel nord del Giappone si è diretto verso est, nell’Oceano Pacifico, allontanandosi dalla costa. Non sono stati segnalati danni gravi. Tokyo e le aree vicine sono tornate alla normalità sotto un cielo soleggiato. I treni tra Tokyo e Nagoya, che erano stati cancellati bloccando migliaia di passeggeri, hanno ripreso a circolare dalla mattina. Tuttavia, alcuni treni locali hanno subito ritardi e decine di voli aerei sono stati cancellati. Il tifone Ampil si sta allontanando dalla costa orientale del Giappone a 20 km/h, con venti sostenuti di 162 km/h, ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese. Ampil non ha toccato terra e si è avvicinato al Giappone dopo la mezzanotte. Le interruzioni dei trasporti sono avvenute nel pieno delle vacanze estive nel Paese, conosciute come Obon.

L’energia elettrica, che era mancata in più di 5.000 abitazioni, è stata ripristinata, ad eccezione di circa 250 case nelle prefetture di Ibaraki e Tochigi, a nord-est di Tokyo, secondo la società di servizi. Il tifone ha fatto cadere cartelli, alberi, biciclette e pali. Alcune spiagge sono ancora chiuse ai bagnanti a causa del mare mosso e dei forti venti.È stato revocato l’ordine di evacuazione per oltre 320.000 residenti della città di Iwaki, nella prefettura di Fukushima. Il Disneyland di Tokyo, chiuso in anticipo venerdì, ha ripreso la sua attività con l’orario regolare dalle 9.00 alle 21.00.Yamato Transport, che effettua consegne di Amazon e di altri prodotti in Giappone, ha dichiarato che le consegne interrotte nell’area di Tokyo sono state ripristinate mentre alcune consegne sono state temporaneamente interrotte nel nord del Giappone. È stata raccomandata cautela per gli edifici fragili che potrebbero crollare e per le frane. Forti piogge e tuoni minacciano ancora il Giappone settentrionale. I meteorologi hanno messo in guardia la popolazione dalle temperature estremamente calde, che spesso seguono le tempeste, raggiungendo i 38 gradi Celsius nell’area di Tokyo, e hanno consigliato di assumere molti liquidi.

