La tempesta ha venti sostenuti di 162 km/h. Si sta avvicinando alla Capitale, poi proseguirà verso nord

Migliaia di persone nel nord del Giappone hanno ricevuto ordini di evacuazione a causa del rischio di inondazioni e smottamenti provocati dal potente tifone Ampil, in avvicinamento nell’Oceano Pacifico.

I voli e i treni nell’area di Tokyo sono stati cancellati per via dell’allerta per forti venti e piogge, che dovrebbero raggiungere le acque vicino alla Capitale in serata e poi proseguire verso nord, nelle regioni settentrionali di Kanto e Tohoku nella giornata di sabato.

La tempesta ha venti sostenuti di 162 km/h (101 mph) e si stava muovendo verso nord a 15 km/h (9,3 mph), ha dichiarato l’Agenzia meteorologica giapponese. Non si prevede che Ampil tocchi terra e potrebbe indebolirsi fino a diventare una tempesta tropicale entro domenica.

Evacuati migliaia di residenti

In più di 5mila case è mancata l’elettricità, soprattutto nelle prefetture costiere di Chiba e Ibaraki, a est di Tokyo, ma anche a Saitama, a nord. Un ordine di evacuazione è stato inviato agli oltre 320mila residenti della città di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, ma anche ad Asahi, Mobarashi, e Chiba. Intanto sono stati offerti più di 30 luoghi sicuri in cui rimanere, tra cui le palestre delle scuole.

Disneyland chiude in anticipo

Il Disneyland di Tokyo, solitamente aperto fino alle 21.00, ha chiuso alle 15.00 mentre Yamato Transport, che si occupa delle consegne di Amazon e di altri prodotti in Giappone, ha dichiarato che venerdì e sabato non verranno effettuate consegne nella Capitale e nelle zone limitrofe colpite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata