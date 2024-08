L'attacco ha colpito una casa e un magazzino adiacente che ospitava gli sfollati

Almeno 15 persone sono morte in un attacco israeliano nel centro di Gaza. Tra le vittime quattro bambini e sei donne, hanno dichiarato le autorità ospedaliere. L’attacco ha colpito una casa e un magazzino adiacente che ospitava gli sfollati all’ingresso della città di Zawaida. L’esercito israeliano, intanto, ha ordinato un’altra evacuazione di massa per le zone centrali di Gaza. In un post su X, il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha esortato i palestinesi nelle aree all’interno e intorno al campo profughi urbano di Maghazi ad andarsene, affermando che le forze israeliane opereranno in queste aree in risposta al lancio di razzi palestinesi.

